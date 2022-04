Ídolo no Inter, D'Alessandro fará último jogo como atleta profissional contra o Fortaleza

Ídolo colorado, D’Alessandro vai se aposentar dos gramados na partida contra o Fortaleza, no Estádio Beira-Rio. O meia argentino, que completa 41 anos nesta sexta-feira (15), fez o comunicado nas redes sociais do Internacional. O jogo de despedida será no dia 17 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão.

O capitão D'Ale é o segundo jogador que mais defendeu o Internacional na história, superado apenas por Valdomiro. São 528 jogos e 96 gols marcados.

O meia, que tem contrato com o clube até o dia 30 deste mês, não atua desde 6 de março, quando o Inter venceu o Aimoré por 1 a 0. Aos 41 anos, ele deve se despedir dos gramados como jogador profissional na partida contra o Tricolor do Pici.

Na mensagem divulgada, o camisa 10 pede que os torcedores compareçam para mais um momento importante da carreira dele no clube. Será a última na casa colorada.

"Gostaria de compartilhar com vocês, compartilhamos tantos momentos. Muitos momentos bons, títulos, conquistas, outros nem tanto, mas tudo foi na base do respeito, da empatia que a gente criou e do carinho que tenho por vocês. Agradeço por todo o carinho nesses 14 anos", disse D'Ale em um trecho.

Veja o vídeo completo: