Anderson Daronco apita jogo que vale acesso do Iguatu para a Série C

A CBF escalou árbitros Fifa para os jogos das quartas de final da Série D. O duelo entre Iguatu e Anápolis-GO, que define qual dos dois vai jogar a Série C em 2025, será apitado pelo gaúcho Anderson Daronco.

Ele terá como auxiliares Michael Stanislau e Maurício Coelho da Silva, ambos também do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo designado é o catarinense Rafael Traci, que apitou a final do Campeonato Cearense em 2021.

Legenda: Sala do árbitro de vídeo no Morenão, em Iguatu Foto: Divulgação

Com o primeiro jogo, em Anápolis, tendo terminado com o placar de 1 a 1, quem vencer no duelo de volta se classifica para as semifinais e fica com uma das quatro vagas de acesso. O Azulão venceu todas as partidas que disputou no Morenão na Série D até aqui.

Os demais jogos das quartas de final são: Brasiliense-DF x Retrô-PE, Treze-PB x Itabaiana-SE e Maringá x Inter de Limeira-SP.

Confira a arbitragem completa para Iguatu x Anápolis:

Arbitro: Anderson Daronco-RS

Arbitro Assistente 1: Michael Stanislau-RS

Arbitro Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna-RS

Quarto Arbitro: Anderson Da Silveira Farias-RS

Quinto Arbitro: Deborah Beatriz Ferreira Da Silva-CE

Inspetor: Italo Medeiros De Azevedo-CBF

Analista de campo: Marcos Antonio Da Silva Sampaio-CE

Assessor: Adriano De Carvalho-TO

VAR: Rafael Traci-SC

AVAR: Eder Alexandre-SC