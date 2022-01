Anderson Batatais pede paciência ao torcedor do Ferroviário após empate com o Maracanã

O Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Maracanã no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, com o Tubarão da Barra chegando ao seu 3º empate em 4 jogos. Com 6 pontos em 4º lugar, 4 do líder Caucaia, o time coral precisará vencer com mais frequência se quiser disputar o título da 1ª Fase, segundo o técnico, Anderson Batatais.

Anderson Batatais Técnico do Ferroviário Hoje a expectativa era um pouco maior por vitória mas não conseguimos. A gente propos o jogo, tentamos jogar e o Maracanã também, nos contra-ataques. O jogo foi igual e só dá valor ao empate quando se perde. Temos que manter o equilibrio, não deixar quem está na frente ir embora e quando tivermos nosso momento no campeonato conseguirmos passar

Maratona

Com uma maratona de jogos nesta 1ª Fase e sem tempo para treinamentos, o técnico afirmou que tentará melhorar a equipe por vídeo e conversa, já que a equipe já joga na sexta-feira contra o Icasa.

"Vou levar para a sala de video, mostrar ajustes conversa. Eles só precisam descansar. Trabalhar é nesse sentido. Se der mais carga, ai mata o jogador. Fomos contra esta fórmula do campeonato, são muitos jogos. Temos 10 jogos ainda e temos condições de evoluir e buscar a primeira colocação, mas é preciso paciência".

Superação

Por fim, o Anderson Batatais acredita que o cansaço será algo natural nesta maratona, mas que os jogadores terão que se superar pelo objetivo.

"Temos que começar a vencer os jogos. Vão ter tropeços, de todas as equipes e também vai começar a bater o cansaço. Já não tem muita qualidade de jogo, e com um jogo em cima do outro, as equipes vão tropeçar. Vai ser complicado, mas só não podemos perder o equilibrio e vontade de querer crescer. Se tivermos performance, poderemos conquistar o nosso objetivo, mesmo com as adversidades", finalizou o treinador.