Caucaia vence e mantém liderança no Cearense; confira outros resultados

Na tarde desta terça-feira (18), o Caucaia bateu o Crato por 3 a 1 no estádio João Ronaldo. Na segunda partida do mesmo horário, Icasa e Pacajus ficaram no 0 a 0 no Inaldão. Os dois jogos foram válidos pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

Os gols da partida foram marcados por Iury Tanque, de pênalti, Vardelan e Vitinho. Dagson diminiu para o Crato. Com o resultado, o Caucaia se isolou na liderança da competição com 10 pontos, o Crato caiu para 6ª posição, com quatro pontos.

O Pacajus se mantém no G4, e ocupa a terceira posição com sete pontos. O Icasa está no sexto lugar da tabela, com dois.

Iguatu goleia

Quem deu um salto na tabela foi o Iguatu. O Azulão goleou o Atlético Cearense por 4 a 0 no estádio Morenão, em Iguatu, no jogo que encerrou a rodada, às 19 horas, saltando para o 5º lugar com 4 pontos. Os gols do Iguatu foram marcados por Marquinho (3), e França.

PRÓXIMOS JOGOS

Os times voltam a campo na sexta-feira pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, confira os detalhes:

Crato x Iguatu - sexta-feira (21) - às 15h, no estádio Mirandão

Atlético-CE x Caucaia - sexta-feira (21) - às 15h, no Domingão

Ferroviário x Icasa - sexta-feira (21) - às 15h30, no Elzir Cabral

Pacajus x Maracanã - sexta-feira (21) - às 16h, no João Ronaldo