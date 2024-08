Anderson Batatais comemora primeira meta alcançada pelo Ceará na Série B

Ao vencer o Guarani, na noite da última terça-feira (6), o auxiliar técnico do Ceará, Anderson Batatais, que comandou a equipe contra o Bugre, conquistou o 29º ponto do Vovô na Série B ultrapassou a meta de pontuação pré-estabelecida pela comissão do Alvinegro de Porangabussu para o primeiro turno da competição. Contudo, Batatais reforçou o objetivo da equipe no final do campeonato.

“O planejamento é muito importante. Conseguimos superar ele, fazendo dois pontos a mais, mas a nossa meta é alcançar o pessoal do topo da tabela. É difícil, ta todo mundo se reestruturando. Agora espero que a gente continue atingindo as metas que nosso treinador tem passado. Nosso objetivo final é estar entre os quatro (que sobem para a Série A) lá em novembro. Mas, para isso, temos que continuar atingindo as metas que são passadas.” Anderson Batatais Auxiliar técnico do Ceará Sporting Club

Para alcançar as metas para esta Série B, o clube tem buscado reforçar seu elenco nesta janela do meio do ano. Até este momento, o clube já anunciou a chegada do atacante Lucas Rian e do volante Andrey. Além destes, é esperado a chegada do atacante do RB Bragantino Talisson, que deve cegar por empréstimo até o final da temporada.

“Está sendo feito um trabalho para reforçar nosso elenco, mas o Ceará encontra dificuldades, como a maioria das equipes encontra. Primeiro, da qualidade da mão de obra. E segundo, ta muito caro fazer futebol. Às vezes você encontra uma mão de obra, que não é exatamente o que você queria, mas com um preço absurdo. Outras vezes, o clube esbarra na vontade do atleta. Temos uma equipe de qualidade se movimentando para reforçar nosso elenco”, disse Batatais.

Agora, o elenco alvinegro viaja para enfrentar o Goiás, na próxima segunda-feira (12), pela 1ª rodada do segundo turno da competição. Para este confronto, o Vovô encontrará um velho conhecido: o técnico Vagner Mancini. Mancini, que treinava o Alvinegro até o último mês de junho, fará, contra o Ceará, sua estreia pelo Esmeraldino. Para a partida, Batatais comentou sobre um possível retorno de Condé ao campo — após sua cirurgia no intestino — e o reencontro com o ex-técnico do Alvinegro.

“Eu não sei, precisamente (se Condé volta a beirada do gramado contra o Goiás), mas espero que ele possa estar na direção da equipe, é algo que eu gostaria que acontecesse. Já o confronto contra o Mancini é um jogo contra um amigo, meu irmão no futebol, e eu devo muito a ele. Sou muito grato a ele por tudo que ele fez, mas ele vai defender o lado dele e nós vamos defender o nosso lado. Espero que ele erre toda a escalação, que ele seja expulso do banco de reservas e que a gente possa ganhar o jogo”, afirmou Batatais em tom descontraído.