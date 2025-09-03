Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ancelotti fará mudanças na Seleção Brasileira contra o Chile; veja provável escalação

Seleções se enfrentam no Maracanã pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
Jogada
Legenda: Casemiro durante treino da Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O treinador italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, fará mudanças na escalação titular do Brasil para a partida contra o Chile, nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Entre as novidades no time titular estão os laterais Wesley e Douglas Santos, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Estêvão e João Pedro. Nomes como Neymar e Vini Jr. não foram convocados por Carlo Ancelotti.

Diante das ausências e novidades, o técnico Carlo Ancelotti deve levar a campo a seguinte escalação titular: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão e João Pedro.

Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

Assuntos Relacionados
Jair Ventura em ação pelo Avaí

Jogada

Especulado no Fortaleza, Jair Ventura despista: ‘nunca falei sobre possíveis negociações’

O profissional de 46 anos está no comando do Avaí, da Série B

Alexandre Mota Há 47 minutos
Montagem com fotos de Jair Ventura, do Avaí, e Eduardo Baptista, do Criciúma, são os mais cotados para o cargo de técnico do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acelera busca por técnico e quer acerto até quinta (4); veja bastidores

Dois nomes despontam como os favoritos para assumir o cargo no Leão

Fernanda Alves e Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Casemiro durante treino da Seleção Brasileira

Jogada

Ancelotti fará mudanças na Seleção Brasileira contra o Chile; veja provável escalação

Seleções se enfrentam no Maracanã pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Everton Ribeiro durante Mirassol x Bahia na Série A do Brasileirão

Jogada

Confiança x Bahia na final da Copa do Nordeste: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL

Jogada

Onde assistir aos jogos da NFL: veja lista de transmissões da Semana 1

Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de jogadores do Bahia comemoram gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025

Daniel Farias 03 de Setembro de 2025