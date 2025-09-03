Ancelotti fará mudanças na Seleção Brasileira contra o Chile; veja provável escalação

O treinador italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, fará mudanças na escalação titular do Brasil para a partida contra o Chile, nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Entre as novidades no time titular estão os laterais Wesley e Douglas Santos, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Estêvão e João Pedro. Nomes como Neymar e Vini Jr. não foram convocados por Carlo Ancelotti.

Diante das ausências e novidades, o técnico Carlo Ancelotti deve levar a campo a seguinte escalação titular: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão e João Pedro.

Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.