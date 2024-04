Análise: Empate na estreia lembra ao Ceará que jogar bem não é suficiente para conquistar o acesso

O Ceará jogou muito bem na sua estreia na Série B, neste sábado (20). Contra o Goiás, teve mais posse de bola, mais de uma bola na trave e criou melhores chances. Mas o resultado (1 a 1) deixa uma mensagem: jogar bem não é suficiente para subir no fim do ano.

A Série B, assim como outras competições de pontos corridos, pode exigir muitas vezes mais efetividade do que qualidade. Hoje, o Alvinegro de Porangabuçu teve muita qualidade, mas pouca efetividade: 66% de posse e 21 chutes, mas apenas um gol (de pênalti).

Legenda: Lourenço comemora gol do Ceará contra o Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

O cenário ideal é conseguir manter a qualidade apresentada neste sábado contra o Goiás, a criação de chances e a postura aguerrida, mas aliando essa qualidade a uma maior efetividade, em que o time aproveite as chances que consegue criar.

Em termos individuais, os jogadores do Ceará tiveram um bom desempenho contra o Goiás, sobretudo o atacante Erick Pulga. Foi o jogador mais agudo do Vovô e criou as melhores chances de virar a partida, mas não conseguiu balançar as redes.