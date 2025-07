América/RN x Horizonte: acompanhe ao vivo partida decisiva pela Série D

O Horizonte entra em campo neste domingo (27), às 16 horas, contra o América/RN, na Arena das Dunas, pela 14ª rodada da 1ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Galo do Tabuleiro só depende de sí para se classificar para a 2ª Fase. Em 4º do Grupo A3 com 17 pontos, o time disputa com Ferroviário (5º com 17) e Santa Cruz/RN (6º com 14).

O América/RN é o 2º com 24 e já está classificado. A equipe luta para garantir melhor campanha para jogar em casa nos mata-matas.

ACOMPANHE AO VIVO