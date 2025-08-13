Alvo do Ceará, Paulo Baya fica no banco em vitória do Fluminense na Libertadores

Paulo Baya, atacante que negocia com o Ceará, ficou no banco de reservas na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o América de Cali, na Colômbia, na última terça-feira (12), pela Libertadores. O jogador foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho, mas não entrou na partida.

As negociações entre Ceará e Paulo Baya estão avançadas, mas o negócio ainda não foi concluído e nem sequer oficializado pelo clube cearense. O jogador de 26 anos pertence ao Primavera-SP e está defendendo o Fluminense por empréstimo.

Legenda: Paulo Baya está emprestado ao Fluminense até dezembro Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O departamento de futebol do Ceará alinha com as partes envolvidas uma compensação financeira para fechar o acordo, que resultaria no fim do vínculo atual com o time carioca. Em 2025, foram 17 partidas, com dois gols e uma assistência.

Recentemente, o Ceará fechou a contratação do atacante Rodriguinho, junto ao Cruzeiro. O clube tem se movimentado no mercado na busca por reforçar o seu setor de ataque, buscando a contratação principalmente de atletas que atuem nas pontas.