Alvo do Ceará, Marcos Victor é emprestado pelo Bahia a outro clube da Série A

O Athletico-PR anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Marcos Victor, que será emprestado pelo Bahia à equipe paranaense. O jogador havia sido alvo do Ceará anteriormente nesta mesma janela de transferências.

Em julho de 2024, o Diário do Nordeste havia noticiado que o Ceará havia aberto conversas com o Bahia para tentar repatriar o zagueiro Marcos Victor, mas que o Alvinegro teria concorrência de equipes da Série A do Brasileirão.

Legenda: Marcos Victor com a bola dominada Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

A ideia do Vovô era contar com o jovem defensor, de apenas 22 anos, por empréstimo. Com pouca minutagem no Bahia nesta temporada, o zagueiro e o staff dele viram com bons olhos a ida para uma outra equipe nesta janela, mas o destino foi o Athletico-PR.

Contratado em dezembro de 2022, por R$ 3,9 milhões, Marcos Victor assinou com o Bahia até o fim de 2027. Na temporada passada, ele atuou em 12 partidas e foi o autor de uma assistência. Esse ano, porém, só atuou em cinco partidas até aqui.