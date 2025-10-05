Alex Poatan brilha no UFC e recupera cinturão no peso-meio-pesado

O lutador brasileiro Alex "Poatan" Pereira venceu o também lutador Magomed Ankalaev na noite do último sábado (4), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com isso, ele recuperou o cinturão peso-meio-pesado no UFC 320.

O brasileiro se destacou na luta e conseguiu fazer um nocaute em em 1min20s, ainda no no primeiro round na luta principal, disputada em Las Vegas.

A conquista funcionou como uma revanche por parte do brasileiro, já que em março de 2025, Poatan havia sido derrotado pelo próprio Magomed Ankalaev, perdendo o cinturão.

“A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança. Eu estava preparado neste momento. Eu disse a todo mundo e ninguém acreditou: eu não estava em condições e agora eu estou”, disse o lutador, conforme divulgou o Combate.