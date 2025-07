Além de Vina: Relembre outros retornos marcantes de atacantes ao Ceará

Vina retornou ao Ceará e será recepcionado pela torcida alvinegra na noite desta quinta-feira (31). Será a segunda passagem dele pelo clube, a primeira foi em 2020-2022.

O atacante é só mais um dos retornos marcantes de outros ídolos ao Vozão.

Relembre outros retornos marcantes de jogadores ao Ceará

Sérgio Alves

Legenda: Sérgio Alves foi artilheiro do Brasil pelo Ceará com 54 gols Foto: AGÊNCIA DIÁRIO

Sérgio Alves teve quatro passagens pelo Ceará: 1992-1995, 1996, 2001, 2003-2004, 2008-2010. Entre as diversas passagens, defendeu o Ceará em 309 jogos. O ex-camisa 11 marcou 142 gols com a camisa alvinegra, número que o coloca como 3º maior artilheiro da história do clube. Desses, 22 foram contra o Fortaleza, maior rival do Alvinegro. Por isso, Sérgio Alves recebeu o apelido de Carrasco.

Em 1996, o 'Carrasco' foi apresentado de helicóptero em seu retorno ao Ceará. Ele encerrou a carreira no Ceará em 2009, após o acesso para a Série A.

Sérgio Alves é tetracampeão cearense pelo Ceará e disputou uma final da Copa do Brasil pelo clube, em 1994, contra o Grêmio.

Em 2001, ele foi artiheiro do Brasil pelo Ceará, com 54 gols marcados naquela temporada, sendo 21 gols pela Série B.

Magno Alves

Legenda: Magno Alves tem 100 gols com a camisa alvinegra Foto: KID JUNIOR / SVM

O 'Magnata' chegou ao Ceará em 2010 para a disputa da Série A. Em 21 jogos, fez 9 gols e virou ídolo da torcida.

A segunda passagem dele foi de 2012–2015, com 156 partidas e 84 gols marcados, deixando o clube para retornar ao Fluminense após o título da Copa do Nordeste.

Em 2017, voltou ao Ceará e ajudou o Vovô na conquista do acesso para a Série A, marcando 10 gols em 41 jogos. Com 100 gols com a camisa alvinegra, Magno Alves foi tricampeão cearense e da Copa do Nordeste 2015.



Mota

Legenda: Torcedor do clube, Mota teve passagens marcantes pelo Ceará Foto: BRUNO GOMES / SVM

O atacante cearense teve 3 passagens pelo Vovô. A primeira, de 1998-2002, com 40 gols em 82 jogos.

Depois de ser campeão brasileiro pelo Cruzeiro e jogar na Coreia do Sul, voltou ao Vozão em 2009 para ser um dos grandes nomes do acesso para a Série A, com 16 jogos e 5 gols marcados.

Após o brilho no acesso do Vozão, voltou ao exterior para jogar no Pohang Steelers, da Coreia, retornando ao Vozão em 2012. Em outra passagem marcante, fez 44 gols em 93 jogos.

Leandro Carvalho

Legenda: Leandro Carvalho teve três passagens pelo Ceará Foto: JL ROSA / AGÊNCIA DIÁRIO

O paraense chegou ao Ceará sem grande expectativa em 2017, mas foi importante na campanha do acesso daquele ano, com 5 gols em 17 jogos.

Depois de uma passagem pelo Botafogo/RJ, retornou ao Ceará por empréstimo em 2018, ano de retorno da Série A, e a torcida alvinegra lotou o aeroporto para recebê-lo.

Naquela ano, na elite, marcou gols importantes para a permanência, como diante do Flamengo no Maracanã e Fluminense no PV. O Ceará o adquiriu em definitivo em 2019, e Leandro ficou até 2023, sem repetir o mesmo sucesso.