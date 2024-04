Al-Ain x Al-Hilal: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Al-Ain e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (16), pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões Asiática. A bola rola no gramado do Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes, às 13 horas (horário de Brasília).

O time da casa vem em boa fase na competição, já são sete vitórias e duas derrotas, além de que na fase de grupos liderou o Grupo A do torneio, com 15 pontos conquistados. Na fase de mata-mata, eliminou o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, por 2 a 1 e o Al-Nassr por 3 a 1 nos pênaltis.

Já o Al-Hilal vem de incríveis 34 vitórias seguidas e busca mais uma diante do Al-Ain para aumentar a maior sequência invicta na história do futebol. O time visitante tem o comando de Jorge Jesus e passou por Sepahan nas oitavas de final e Al-Ittihad nas quartas. Na fase de grupos somou cinco vitórias e um empate no Grupo D.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN 4 e Star+.

PALPITE

Prováveis escalações

Al-Ain: Khalid Eisa; Traore, Al-Hashemi, Kouame Autonne e Erik; Park; Atzili, Al Baloushi, Matias Palacios e Jonatas Santos; Kodjo Fo-Doh. Técnico: Hernan Crespo.

Al-Hilal: Yassine Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom e Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

AL-AIN X AL-HILAL | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões Asiática

Local: Estádio Hazza bin Zayed, Emirados Árabes.

Data: 16/04/2024 (terça-feira).

Horário: 13 horas (horário de Brasília).