Al-Ahli x Al-Hilal: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Al-Ahli e Al-Hilal se enfrentam em jogo da 28ª rodada do Campeonato Saudita. O delo vai ocorrer no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. O Al-Hilal vem de derrota para o Al-Ain, na semifinal da Champions Asiática. Mesm assim, a equipe é favorita dirante do Al-Ahli, apesar de jogar fora de casa.



ONDE ASSISTIR

Bandsports (TV fechada) e no Canal GOAT (YouTube)

PALPITES



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Abdulbasit Hindi e Abdullah Ammar; Roger Ibañez, Riyad Mahrez e Sumayhan Al-Nabit; Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin e Feras Al-Buraikan. Técnico: Matthias Jaissle.

Al-Hilal: Moha Al Owais; Saud Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi e Yasser Al-Shahrani; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Michael e Abdullah Al-Hamdan; Salem Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al-Ahli x Al-Hilal

Data e hora: 19/04, às 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City, em Jidá.