Adversário do Ceará, Tombense amarga sequência sem vitórias e tem 2ª defesa mais vazada da Série B

Próximo adversário do Ceará, o Tombense não vence há seis jogos na Série B do Brasileirão e tem a segunda defesa mais vazada do torneio. A equipe trocou de técnico recentemente e luta para escapar do rebaixamento. Em 18º na tabela, com 20 pontos, o grupo pode cair mais uma posição caso seja derrotado pelo Vovô.

Ao todo, o Gavião-Carcará marcou 24 gols e sofreu 35. O grupo tem a segunda defesa mais vazada da Série B. É superada apenas pela do Londrina, adversário que está logo abaixo na tabela, com 36 tentos sofridos.

O clube mineiro não vence há um mês. A última vitória ocorreu no 2 a 1 diante do CRB, no dia 18 de julho, em casa. Nesses seis jogos, foram quatro derrotas - todas fora de casa - e dois empates diante da torcida. Foram seis gols marcados e 12 tentos sofridos nessa sequência.

A situação complicada dentro de campo refletiu no comando técnico. João Burse foi demitido do cargo na última segunda-feira (21). Ao todo, foram três vitórias, dois empates e sete derrotas com o grupo. Moacir Júnior assumiu o posto nesta terça (22) e vai comandar o time diante do Vovô.

No duelo do 1º turno, em maio, o Alvinegro venceu o Tombense por 2 a 0. Zagueiro e capitão do Alvinegro, Luiz Otávio falou sobre como espera o jogo diante do Gavião-Carcará.

"Nossa final é a Tombense. A gente tem que focar em vencer a Tombense. Não posso concentrar num jogo lá no Criciúma, no Londrina, sem estar preparado para essa batalha aqui. A gente tem que focar em ganhar o jogo da Tombense e depois a gente vai ver o que o campeonato vai nos reservar. O grupo está bem focado em fazer o melhor. Sabe que tem que corrigir muitas coisas para a gente melhorar, ser mais eficiente e competente em todos os setores, não só defensivo como ofensivo também para que a gente possa sair de campo vitorioso”, finalizou.

O Ceará está em 10º na tabela da Série B, com 34 pontos. A equipe comandada por Guto Ferreira enfrenta o Tombense no Estádio Soares de Azevedo neste sábado (26), a partir das 17 horas (de Brasília). O duelo é válido pela 25ª rodada.

SEQUÊNCIA SEM VITÓRIAS DO TOMBENSE