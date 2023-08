Próximo adversário do Ceará, Tombense anuncia novo treinador para a Série B

Após anunciar na tarde da última segunda-feira (21) a demissão do treinador João Burse, o Tombense anunciou a contratação do técnico Moacir Júnior. A estreia do novo comandante deve acontecer diante do Ceará, no próximo sábado (26), pela Série B do Brasileirão 2023.

Será a quinta vez em que o treinador de 56 anos comandará o Tombense, já tendo treinado a equipe mineira em 2001, 2003, 2014 e 2016. O último trabalho de Moacir foi no Manaus, na atual temporada, onde somou cinco jogos e apenas uma vitória.

Próximo adversário do Ceará, o Tombense não vence há seis partidas. A equipe ocupa atualmente a 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados após 24 rodadas disputadas.

Tombense e Ceará se enfrentam às 17h de Brasília do sábado (26), no Estádio Soares de Azevedo, pela 25ª rodada da Série B. O Vovô está na décima colocação, com 34 pontos, oito de distância do Vila Nova, primeira equipe no G-4.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.