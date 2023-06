Acertado com o Ceará, atacante Guilherme Bissoli se despede do Athletico-PR

Negociado com o Ceará, o atacante Guilherme Bissoli acertou a rescisão com o Athletico-PR. O jogador de 25 anos anunciou o desligamento da equipe nesta sexta-feira (30), em publicação nas redes sociais. O atleta é mais um reforço do Alvinegro para a janela de transferências que abre no próximo dia 3 de julho.

"Três anos representando esse time gigante que é o Athletico Paranaense! E hoje me despeço com a certeza que tudo que vivi no clube farão sempre parte da minha história. Daqui pra frente novas ciclos e oportunidades se iniciam. Obrigado, Athletico Paranaense, por esses anos de títulos, artilharia, gols e momentos marcantes representando essa camisa!", escreveu o jogador.

O jogador foi contratado pelo Athletico ainda em 2020, quando fez a melhor temorada pelo clube. Naquele ano, disputou 31 partidas e fez nove gols. Ele também chegou a ser titular na Libertadores. Em 2021, o jogador foi emprestado ao Cruzeiro e retornou ao time paranaense no mesmo ano e jogou 28 partidas. Na última temporada, foi emprestado ao Avaí, onde atuou em 32 partidas e marcou 14 gols.

Sem espaço na equipe, o jogador passou a treinar separado do grupo. A última vez que entrou em campo foi em novembro de 2022. Além dele, o Ceará também acertou com o lateral Orejuela, primeiro reforço anunciado para esta janela. O próximo duelo do Vovô será diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 18h (de Brasília) neste domingo (2).