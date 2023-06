Bruno Ferreira, do Ceará, é escolhido o melhor goleiro da 13ª rodada da Série B; veja seleção

Destaque do Ceará no duelo contra o Sampaio Corrêa, o goleiro Bruno Ferreira está na seleção da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Escolhido o melhor na posição, o atleta do Ceará fez grandes defesas, entre elas de um pênalti, e garantiu o empate na casa adversária.

O camisa 94 entrou como titular no lugar de Richard, que sentiu um desconforto na coxa e desfalcou o time. Contratado como reforço para esta temporada, o goleiro mostrou segurança na defesa da meta Alvinegra.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou penalidade após a bola bater no braço de Willian Maranhão. Marcinho fez a cobrança, e Bruno saiu bem para a defesa. Com a boa atuação, o jogador foi escolhido o melhor da posição na seleção da rodada 13 do torneio.

Além de Bruno, do Ceará, formam o time jogadores e o técnico de outras sete equipes: Novorizontino (3), Atlético-GO (1), Mirassol (2), Vila Nova (2), Guarani (1), ABC (1) e Sport (1). Veja a equipe completa:

PRÓXIMO DESAFIO

O Ceará está em 7º lugar da Série B do Brasileirão. O time tem 20 pontos. O próximo duelo será contra o Avaí, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília).