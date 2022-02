Abertura das Olimpíadas de Inverno, em Pequim, traz show de luzes, dança e tecnologia

A abertura da 24ª edição das Olimpíadas de Inverno ocorreu nesta sexta-feira (4), às 9 horas (de Brasília), no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. A cidade se tornou a primeira a sediar uma edição de Jogos de Verão e de Inverno. Assim como em Tóquio, o evento foi mais simples por causa da Covid-19. O espetáculo teve show de luzes, dança e muita tecnologia. Homenageou a história e lembrou do futuro em mais de duas horas de apresentações.

Xi Jinping, presidente do país, Thomas Bach, do COI, além do Secretário Geral da ONU, Antônio Guterres estavam entre as autoridades presentes. Quase 3 mil atletas de 91 países participam da competição que vai até 20 de fevereiro.

Cerimônia de abertura

No começo, uma contagem regressiva com luzes em tons de verde no palco. Não há profissionais participando do evento, são todos voluntários: estudantes, trabalhadores, cidadãos comuns. Zhang Yimou, diretor de cinema, foi o responsável pela cerimônia de abertura, como nos Jogos de 2008. Uma tela de HD LED gigante, com 11.600m², imitou uma superfície de gelo onde as apresentações foram feitas.

O roteiro contou a história de um floco de neve baseado em um provérbio que diz: um floco de neve é sempre diferente um do outro mas, unidos, podem fazer um inverno bonito. Assim ocorre nas Olimpíadas, com pessoas de diferentes culturas, mas juntas foram a diversidade do mundo. Uma homenagem as outras 23 edições dos Jogos de Inverno também foi feita. Nome de todas as cidades que receberam a disputa foram mostradas em blocos de gelo gigantes.

Os anéis olímpicos surgem com jogadores de hóquei batendo no gelo até revelar os círculos. São 15 modalidades disputadas, sendo oito de gelo e sete de neve. Como a tradição manda, a Grécia abriu o desfile encerrado pela anfitriã, a China. O Brasil foi o 16º a desfilar. Jaqueline Mourão e Edson Luques representaram o Brasil, que está no evento com 11 atletas. É a nona participação do país.

CAI Qi, do Comitê Organizador, deu as boas vindas e celebrou o ano novo Chinês, o ano do Tigre. Fala do tradicional festival da primavera que se encontra com o moderno movimento olímpico. Em seguida, discursou Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Ele saúda o novo ano e fala da tradição chinesa nos esportes de inverno. Ele também lembra da pandemia de Covid e das dificuldades do ciclo. Depois, foi a vez de Xi Jinping declarar oficialmente a abertura dos Jogos. No juramento, Qiang Wang e Jiayu Liu representaram os atletas; Yongchun Tao representaram os árbitros; Xiao’ou Ji, os técnicos.

Após a dança de crianças no gelo, flocos de neve são refletidos na tela de LED. Após a condução do fogo olímpico, Dinigeer Yilamujiang e Jiawen Zhao acenderam a pira, que é o gigante floco de neve erguido. A cerimônia terminou pouco depois das 11 horas, com mais de duas horas de duração. Confira a programação completa dos jogos desta sexta-feira.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte