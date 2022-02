Confira a programação dos Jogos Olímpicos de Inverno desta sexta-feira (4)

O calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno segue agitado nesta sexta-feira (4) com as disputas do Curling (duplas mistas), do Esqui Alpino (masculino), do Hóquei no Gelo (feminino), do Luge (masculino), da Patinação Artística e do Salto de Esqui (masculino e feminino).

A principal atração, porém, será a cerimônia de abertura da edição Pequim-2022, marcado para às 09h (horário de Brasília), no Estádio Nacional (ou Ninho de Pássaro). Ao todo, 91 Comitês Olímpicos Nacionais irão desfilar na abertura do 24º Jogos de Inverno. Jaqueline Mourão, atleta de Esqui cross-country, e Edson Bindilatti, capitão da equipe de Bobsled, serão os porta-bandeiras do Brasil.

O cronograma olímpico diário das Olimpíadas de Inverno você confere clicando aqui .

Confira o cronograma olímpico desta sexta-feira (4)

Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno: 09h (horário de brasília)

Curling (duplas mistas) - Sessão 5: 21h35 (horário de Brasília)

Curling (duplas mistas) - Sessão 6: 02h35 (horário de Brasília)

Esqui Alpino (masculino): 00h (horário de Brasília)

Hóquei no Gelo (feminino): 01h10 (horário de Brasília)

Luge (masculino) - Percuso 5: 22h (horário de Brasília)

Luge (masculino) - Percuso 6: 23h45 (horário de Brasília)

Patinação Artística - Individual Masculino: 22h55 (horário de Brasília)

Patinação Artística - Dança Rítmica: 00h35 (horário de Brasília)

Patinação Artística - Patinação em pares: 02h15 (horário de Brasília)

Salto de Esqui (feminino): 00h (horário de Brasília)

Salto de Esqui (masculino): 03h00 (horário de Brasília)

