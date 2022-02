Com 11 atletas, Brasil busca primeiro pódio do país na história das Olimpíadas de Inverno

Com 11 atletas, o Brasil sonha em melhorar os resultados nos Jogos Olímpicos de Inverno, que terão cerimônia de abertura nesta sexta-feira (4), às 9h (de Brasília). O evento é realizado em Pequim e algumas modalidades já começaram suas disputas mesmo antes de os países desfilarem no estádio Ninho de Pássaro.

"A expectativa é de superar os nossos resultados se comparados a edições anteriores de Jogos. A evolução pode ser em termos de número de largadas, classificações finais em geral ou em pontuação. Mesmo com nomes de grande importância nos esportes de inverno no País como Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti, com cinco edições de Jogos Olímpicos, temos quatro estreantes e três atletas com menos de 20 anos. Acredito que teremos resultados ainda melhores daqui a quatro anos nos Jogos Olímpicos de Milão/Cortina", diz Anders Pettersson, chefe da missão brasileira em Pequim-2022.

O Time Brasil está em Pequim com a equipe de bobsled (Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino, que é reserva), Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera e Manex Silva, do esqui cross-country; Nicole Silveira, do skeleton; Michel Macedo, do esqui alpino; e Sabrina Cass, do esqui estilo livre moguls.

Histórico

A Olimpíada de Pequim marca a 9ª participação brasileira nos Jogos de Inverno, sem nunca ter alcançado um pódio. A trajetória começou em Albertville, em 1992, e desde então competiu em oito esportes: esqui alpino, bobsled, esqui cross country, luge, snowboard, biatlo, esqui estilo livre e patinação artística. Agora, incluirá na lista o skeleton, a Fórmula 1 do gelo.

Pequim é a primeira cidade a ser sede de uma edição da Olimpíada de Verão (2008) e de Inverno. Arenas emblemáticas como o estádio Ninho de Pássaro e Cubo D'Água, que agora virou Cubo de Gelo, foram usados na 1ª edição e serão utilizados agora. Foi no Cubo D'Água que Cesar Cielo foi campeão olímpico na natação. Agora, o local receberá as competições de curling.

A expectativa é que 91 países participem desta edição dos Jogos de Inverno, incluindo Peru, Haiti, Trinidad e Tobago, Arábia Saudita, Samoa Americana e Ilhas Virgens, que não estiveram na edição anterior dos Jogos.

