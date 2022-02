Confira a programação dos Jogos Olímpicos de Inverno desta quinta-feira (3)

A edição Pequim-2022 dos Jogos Olímpicos de Inverno teve início nesta quarta-feira (02), com a disputa do Curling (duplas mistas). O Brasil não possui representantes na tradicional modalidade olímpica.

A abertura do torneio está marcado para sexta-feira (04), enquanto o encerramento acontece no dia 20 de fevereiro. Nesta terça-feira (03), antes da cerimônia oficial em Pequim, será disputado o Hóquei no Gelo (feminino), Curling (duplas mistas), Esqui Estilo Livre (Mogus Feminino e Mogus Masculino). A Rede Globo, na TV aberta e no Sportv, transmite as principais disputas dos Jogos Olímpicos de Inverno. O site Olympics.com também terá transmissões.

Para a disputa das Olimpíadas de Inverno, o Brasil será representado por 11 atletas, nas seguintes categorias: Esqui Estilo Livre (Sabrina Cass), Esqui Cross-Country (Manex Silva, Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera), Esqui Alpino (Michel Macedo), Skeleton (Nicole Silveira) e Bobsled (Rafael Souza, Edson Martins, Erick Vianna, Jefferson Sabino e Edson Bindilatti).

O cronograma olímpico diário das Olimpíadas de Inverno você confere clicando aqui .

Confira o cronograma desta terça-feira (3)

Hóquei no gelo (feminino): 1h10 (horário de Brasília)

Curling (duplas mistas): 3h05 (horário de Brasília)

Esqui Estilo Livre (Mogus Feminino): 7h (horário de Brasília)

Esqui Estilo Livre (Mogus Masculino): 8h45 (horário de Brasília)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte