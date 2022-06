Abel Braga é o mais votado em enquete sobre novo técnico do Ceará

O técnico Abel Braga é o favorito da torcida do Ceará para substituir Dorival Júnior no comando do clube. É o que aponta a enquete do Diário do Nordeste, iniciada na última quinta-feira (9). O resultado aponta mais de 13 mil votos, distribuídos entre nove opções que estão livres no mercado.

Aos 69 anos, Abel está desempregado desde a saída do Fluminense, em abril de 2022, quando somou aproveitamento de 70,5%. Com currículo vitorioso, tem passagem por diversas equipes nacionais e do exterior, como o Flamengo. Na enquete, registrou 36,3% dos votos até essa manhã.

Os demais nomes indicados foram Lisca (18,7%) e Vanderlei Luxemburgo (16%). Apesar disso, a reportagem apurou que Enderson Moreira é o mais próximo de acertar com o time alvinegro. Na pesquisa, tem 5% de votos totais.

Vote e confira o resultado da enquete:

