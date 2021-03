ABC e Ceará empatam em 1 a 1 no estádio Frasqueirão, em Natal; veja como foi o jogo

Na noite desta segunda-feira (1), ABC e Ceará estrearam na Copa do Nordeste. O duelo marcou a abertura da temporada 2021 para ambas equipes. Wallyson marcou o primeiro gol da partida, para os abecedistas, e Saulo Mineiro empatou para o Vozão.

O empate deixa o Ceará na 3ª colocação do Grupo A com um ponto somado, enquanto o ABC fica na 5ª posição com também 1 ponto somado.

O jogo

ABC e Ceará fizeram uma partida de muita imposição física. Um primeiro com muitas faltas e sem tantas chances claras para ambos lados, acabaram deixando o espetáculo bastante paralisado ao longo dos 45 minutos iniciais.

Porém, antes do início faltoso, Felipe Vizeu teve uma grande oportunidade de abrir o placar, aos 4 minutos do 1° tempo, após receber cara a cara com o goleiro Wellington. O atacante tirou do arqueiro, mas a bola acertou as duas traves.

A partida mudou de estilo após a bola na trave de Vizeu. Após não concluir com efetividade a oportunidade que teve, o Ceará viu o ABC crescer de produção dentro da partida. Aos 10 minutos, Maycon Douglas criou a primeira grande chance da equipe abecedista na partida, mas mandou por cima do gol de Richard. No lance seguinte, aos 12 do 1° tempo, Wallyson achou Denner, que finalizou e o arqueiro alvinegro defendeu, no rebote Wallyson mandou para o fundo das redes.

O gol no início fez o Ceará se perder na partida. Muitos passes errados, além de muitas faltas. O Alvinegro de Porangabuçu tentava as bolas em profundidades para os seus extremos, mas não obtinha resultado com Wescley e Saulo Mineiro.

O duelo se encaminhava para o final do primeiro tempo com uma vitória parcial do ABC. Porém, após um bate rebate dentro da área, Saulo Mineiro finalizou, o goleiro Wellington defendeu, mas dentro do gol. A arbitragem viu e assinalou o tento alvinegro.

Legenda: Saulo Mineiro comemorando com seus companheiros após gol de empate Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Segundo tempo

As duas equipes voltaram mais atentas para a segunda etapa, mas a falta de oportunidade persistiu. A melhor foi para o lado do ABC, aos 22 minutos do 2º tempo, quando Willian acertou a trave do goleiro Richard, após bela assistência de Wallyson.

Do lado do Alvinegro de Porangabuçu, muito erro nas finalizações. Vizeu recebeu sozinho dentro da área, mas de cabeça mandou para fora. O Vovô até chegou ao gol com Kelvyn, mas o lance foi invalidado por falta de ataque do Ceará. O placar seguiu inalterado até o final.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (6), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.