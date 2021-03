Análise: Ceará empatar na estreia jogando com um time B é aceitável

Depois de 70 jogos na exitosa temporada de 2020 e apenas 4 dias de "recesso", o Ceará entrou em campo na estreia de 2021 contra o ABC, em Natal, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. E como previsto, era impossível que a equipe brilhou na Série A do Campeonato Brasileiro estivesse em campo, pelo desgaste evidente.

Assim, com uma equipe "alternativa", o Vovô empatou em 1 a 1 com o time potiguar, no estádio Frasqueirão. Em que pese a inferioridade técnica do adversário, é preciso relativizar o resultado e até a atuação, pela equipe nunca ter jogado junta, apesar de bons nomes, como o goleiro Richard, o zagueiro Klaus, o lateral-direito Eduardo, o volante Pedro Naressi e os atacantes Felipe Vizeu e Saulo Mineiro, além do estreante Marlon.

Ao longo dos 90 minutos o Ceará teve até bons momentos, como finalização de Vizeu acertando as duas traves no começo do jogo), de Saulo, que fez o gol, e boas participações de Marlon e Eduardo no apoio. No mais, era claro um time mais travado e com um adversário mais "faminto". De fato o jogo valia mais para o ABC, hoje na Série C do Brasileiro e precisando de afirmação, do que um Ceará praticamente em pré-temporada.

A corrigir

Assim, são mais do que normais falhas de posicionamento, como no gol do experiente Wallyson para o ABC que abriu o placar no 1º tempo, ou em outras tentativas do time potiguar, como no gol perdido por Willian Anicete na etapa final. Outra situação é melhorar é o setor de criação do meio campo: com Wescley apagado mais uma vez, o time pouco criou pelo meio, tentando compensar com a bola longa com os zagueiros ou as tentativas de Marlon, que foi bem.

No mais o Ceará foi um time competitivo como quer o técnico Guto Ferreira e que pode evoluir a cada jogo, já que esta formação deve receber alguns reforços para a sequência da Copa do Nordeste e início do Campeonato Cearense, com estreia prevista para o dia 10.

Próximo jogo



O próximo desafio é diante do Vitória no sábado, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 2ª rodada e o Ceará dever ter uma atuação melhor, embora o adversário seja de mais peso. Início de temporada é assim, de equiples mescladas e testes. O torcedor tem que ter paciência.

Ficha Técnica

ABC 1

Welligton, Netinho, Vinícius Leandro, Héliton, Victor Lindenberg, Diego Valderrama (Vinícius Paulista), Janderson (Allef), Denner, Maycon Douglas (Ruan Café), Wallyson, Willian Anicete (Soares). Técnico: Sílvio Criciúma

Ceará 1

Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn, Pedro Naressi (Willian), William Oliveira (Geovane), Marlon, Wescley (Victor Jacaré), Felipe Vizeu, Saulo Mineiro (Rick). Técnico: Guto Ferreira

Copa do Nordeste - 1ª Fase - 1ª rodada

Gols: Wallyson (ABC), Saulo Mineiro (Ceará), Cartões Amarelos: Netinho, Vinícius Leandro, Héliton e Maycon Douglas (ABC), Pedro Naressi e Willian Oliveira (Ceará)