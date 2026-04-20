Cida, participante do BBB 2, perdeu irmã durante reality; relembre

O Big Brother Brasil 26 está com a reta final marcada por falecimentos de familiares ligados ao apresentador Tadeu Schmidt e à participante Ana Paula Renault. O irmão dele, Oscar Schmidt, faleceu na sexta (17), enquanto o pai dela morreu no domingo (19).

Os fatos reavivaram a memória de um dos casos mais simbólicos do programa, ocorrido na segunda edição do reality, em 2002, quando a participante Cida Moraes perdeu a irmã, Glória, durante o programa.

Na ocasião, ela ouviu a voz da irmã a chamando no gramado da casa no dia da morte, mesmo ainda sem saber do falecimento dela. Quando Cida foi informada, decidiu permanecer no reality.

No BBB 26, Ana Paula compartilhou com Juliano Floss que ouviu a voz da mãe, falecida em 1998, na tarde do domingo (19) antes de saber do falecimento do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.

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Relembre caso de Cida

Durante o confinamento, Cida estava tomando sol deitada quando, de repente, levantou e afirmou que teria ouvido alguém chamando por ela pelo nome. “Quem tá chamando? É da casa?”, perguntou, em pé, procurando pela voz.

Thais, uma participante da edição com quem ela tinha desavenças, estava na área externa e a chamou, afirmando que tinha sido ela. Momentos depois, quando o brother Thyrso aparece, a sister demonstra preocupação com Cida.

“Eu acho que a Cida não tá muito bem, não. Eu tava aqui lavando roupa e de repente ela levantou (e falou) ‘quem tá me chamando?’. Aí eu chamei (e ela disse:) ‘Confundi sua voz com a voz da minha irmã, parecia que era a minha irmã que tava me chamando’”, contou.

No mesmo dia, Cida foi informada do falecimento da irmã pela produção e decidiu permanecer no reality. Em uma interação com o então apresentador Pedro Bial, ela explicou a escolha.

“A minha irmã sempre foi uma vencedora e eu me espelhei nela”, disse, afirmando que Gloria aprovaria a decisão. Bial disse, ainda, que o momento em que Cida ouviu a voz da irmã ocorreu cerca de 45 minutos depois da hora que ela faleceu: “Senti que alguém tava me chamando, precisando de mim”.

A morte de Gloria ocorreu em junho, poucas semanas antes do fim do reality. Cida ficou em terceiro lugar e foi a última eliminada do BBB 2, em 21 de julho.

Pai de Ana Paula Renault morre aos 96 anos

O pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, faleceu aos 96 anos neste domingo (19). A equipe da participante do Big Brother Brasil 26 confirmou a informação nas redes sociais.

Em um primeiro momento, pela tarde, a família informou a decisão de não comunica-lá do ocorrido. "Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa", disse em nota.

Já de noite, durante o início da edição, Tadeu Schmidt disse que Ana Paula havia sido comunicada do falecimento do pai.

Legenda: Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, morreu aos 96 anos. Foto: Reprodução/TV Globo.

A veterana decidiu permanecer no BBB na reta final e, após sair do confessionário, contou a informação somente para Juliano Floss.

"Não deixaram eu falar com ninguém, falaram só que a minha irmã ligou e deixaram eu assistir um vídeo das minhas irmãs falando para eu não sair, que meu pai estava me assistindo até o fim", disse.

Após o resultado do último paredão, que eliminou Leandro Boneco, Ana Paula contou o ocorrido para Milena, que acolheu a amiga. Minutos depois, em interação com os três finalistas, Tadeu quebrou o protocolo e falou do próprio luto aos participantes para acolher Ana Paula.