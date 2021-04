'Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis' ganha primeiro trailer; assista

O primeiro trailer de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" foi lançado nesta segunda-feira (19). A nova produção da Marvel é a primeira sobre um protagonista asiático, também conhecido como Mestre do Kung Fu, e está prevista para estrear em 3 de setembro nos cinemas.

O estúdio divulgou o vídeo no mesmo dia em que o ator que interpreta o protagonista do filme, o chinês Simu Liu, faz aniversário de 32 anos.

"Esperamos que goste de seu presente de aniversário", escreveu o estúdio no post de divulgação. O artista se divertiu com a brincadeira e agradeceu: "Este é o melhor aniversário de todos".

Com direção de Destin Daniel Cretton (Luta Por Justiça), "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" possui boa parte do elenco de origem Asiática. Além de ter Simu Liu no papel principal, o longa ainda conta a descendente sul-coreana Awkwafina (Podres de Ricos) e o chinês Tony Chiu-Wai Leung (Amor à Flor da Pele), entre outras estrelas famosas.

Quem é Shang-Chi

O protagonista Shang-Chi, também conhecido como Mestre do Kung Fu, é um super-herói das histórias em quadrinhos da Marvel que foi criado durante a década de 1970, período em que os filmes de artes marciais e da série de televisão sobre Kung Fu eram uma febre.

Nas HQs, o protagonista é filho do lendário vilão Fu Manchu, e foi criado na China pelo pai como uma arma-viva e isolado do restante da sociedade. Treinado em várias modalidades de artes marciais, ele se torna o maior mestre da luta no universo Marvel.

Entretanto, no novo filme Shang-Chi terá o vilão Mandarim como pai. Uma versão falsa do personagem já apareceu em Homem de Ferro 3 (2013), e recebeu críticas dos fãs pela inferioridade em relação à versão do dele nos quadrinhos.

Poderes

Entre as habilidades, descritas nas histórias do herói, está o destaque para a especialização em artes marciais chinesas, mas também atua como um ginasta, atirador e espião.

Por meio do controle do seu chi, ele pode adquirir força, velocidade e precisão no nível de pessoas com super-habilidades. Além disso, devido ao seu domínio do sistema nervoso, ele pode se tornar resistente a ferimentos, dores e até venenos.

Enredo do filme

Assim como nos quadrinhos, o pai de Shang-Chi será o principal vilão do novo filme. Mandarim, que será interpretado por Tony Leung, é o chefe da organização criminosa Dez Anéis. Ele se encarrega pessoalmente de treinar o filho, que com o tempo acaba se mudando para os Estados Unidos para conseguir viver uma vida normal.

A organização terrorista Dez Anéis já faz parte do universo Marvel desde o primeiro Homem de Ferro, em 2008.

"Eu lhe dei 10 anos para você viver sua vida", cobra Mandarim ao filho nas primeiras cenas do trailer. O vilão convoca Shang-Chi para retornar e assumir o legado ao seu lado, mas o jovem se mostra relutante ao pedido.

Nos quadrinhos, o novo herói é descrito como uma personagem doce e com senso de justiça, algo que o pai criminoso não possui.

Com spoiler eletrizantes de lutas e duelos, o trailer pode deixa o espectador animado para a nova produção.