Série 'Arcane', de League of Legends, será lançada na Netflix; veja teaser trailer

A série 'Arcane', do universo de 'League of Legends' (LoL), será lançada pela Netflix até o mês de dezembro deste ano. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (3) por meio das redes sociais da gigante do streaming.

Além do anúncio, a série já ganhou as redes sociais com um teaser trailer, mostrando o visual de personagens como Jinx e Vi. Assista:

Com previsão anterior de lançamento para 2020, 'Arcane' teve a divulgação adiada por conta da pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Agora, a previsão é de que o período entre setembro e dezembro seja o escolhido, ainda sem data cravada.

Versão do jogo

O jogo 'Arcane' foi um presente para os fãs de 'League of Legends', tendo sido lançado nos 10 anos oficiais do original.

No enredo, aparece a utópica Piltover, localizada no oprimido submundo de Zaun, Por lá, a história deve contar as origens de duas icônicas Campeãs do LoL, Jinx e Vi, além de explicar sobre o poder que vai separá-las.