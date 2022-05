PlayStation Plus de maio libera FIFA 2022; veja os outros jogos

A partir desta terça-feira (3), assinantes do PlayStation Plus terão acesso a três novos jogos, que podem ser baixados de graça no PS4 e PS5 até o dia 6 de junho. As informações são do jornal Metrópoles.

Entre os jogos está o FIFA 22, com tecnologia da Football e da EA Sports, deixando o jogo mais parecido com a vida real e trazendo avanços de jogabilidade em cada um dos modos. As partidas podem ser jogadas em modo multiplayers online ou local.

Os assinantes também poderão iniciar seu Ultimate Team ou reforçar sua equipe atual com o PlayStation Plus FUT Pack para o Ultimate Team do FIFA 22. O pacote oferece 11 jogadores com classificação mínima de 82 para ajudar a compor sua equipe dos sonhos.

Tribes of Midgard

O PlayStation Plus liberou também o Tribes of Midgard, para PS4 e PS5, e o Curse of the Dead Gods, para PS4.

O primeiro mistura os gêneros de sobrevivência e ARPG em uma experiência individual ou colaborativa ambientada no universo mitológico nórdico. O segundo é um jogo roguelike de um único jogador e explora um templo amaldiçoado.