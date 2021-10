Jon Kent, o novo Superman, se assumirá bissexual, confirma DC

A DC confirmou nesta segunda-feira (11) que o novo Superman Jon Kent, filho de Clark Kent, se assumirá bissexual nos quadrinhos da 5ª edição da revista "Superman: Son of Kal-El", cujo lançamento está previsto para o mês de novembro. A revelação foi repassada pelo roteirista Tom Taylor.

Na trama, Jon Kent terá um relacionamento com o hacker e ativista Jay Nakamura, amigo do Superman que idolatra Lois Lane, mãe do heroi.

Em nota oficial, Tom Taylor se mostrou satisfeito com os rumos do personagem em função da possibilidade de alcançar mais pessoas através da história.

"Eu sempre disse que todos precisam de heróis e todos merecem se ver em seus heróis, e sou muito grato que a DC e a Warner Bros. compartilhem essa ideia. O símbolo do Superman sempre foi a esperança, a verdade e a justiça. Hoje, esse símbolo representa algo mais. Hoje, mais pessoas podem se ver no super-herói mais poderoso dos quadrinhos‎”.

O roteirista também detalhou em entrevista que ao ser chamado para escrever uma nova revista do Superman queria trazer uma nova narrativa para o personagem.

“Quando me perguntaram se eu queria escrever um novo Superman com uma primeira edição para o Universo DC, eu sabia que substituir o Clark com outro cara hétero e branco seria uma oportunidade perdida. Eu sempre disse que todo mundo precisa de heróis e todo mundo merece ver a si mesmo em seus heróis. Hoje, o Superman, o herói mais forte do planeta, está se assumindo”, afirmou.