Free Fire inicia campanha 'O Jogo Virou Dropzin' e dá códigos para jogadores

Jogadores do game mobile Free Fire podem resgatar "dropzins", caixas virtuais que contêm códigos, para ganhar recompensas na campanha "O Jogo Virou Dropzin". A iniciativa fica disponível até o dia 3 de dezembro.

Os airdrops podem ser obtidos ao apontar o celular para o céu quando o avião virtual do Free Fire estiver passando em diferentes estados. Para conseguir itens no mundo real, o jogador deverá se cadastrar no site oficial e conferir o calendário da passagem da aeronave virtual.

Assista:

Os jogadores poderão, ao apontar a câmera do celular para o céu, ver os airdrops caindo por meio de um sistema de Realidade Aumentada (AR).

Ao receber o airdrop, os jogadores terão acessos à códigos para serem resgatados, que darão acesso à itens, skins e outros prêmios como o Mochila Dinossauro, Parede de Gel - ExploDino, Luqueta, Chinelada, Ticket Diamante, entre outros.

Cronograma por estado

Cada estado tem uma data específica para receber o avião virtual e o jogador deve ficar atento no calendário de viagens divulgado pelo Free Fire.

A campanha virtual começou pelos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. O roteiro será finalizado no Rio Grande do Sul. Em todos os dias, ele começará a sobrevoar os locais a partir das 07h.

Veja datas:

Acre, Amazonas e Rondônia 23/11

Amapá e Pará 24/11

Bahia e Sergipe 25/11

Santa Catarina e Paraná 26/11

Roraima e Mato Grosso do Sul 27/11

Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas 28/11

Maranhão, Piauí e Ceará 29/11

São Paulo 30/11

Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins 01/12

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro 02/12

Rio Grande do Sul 03/12