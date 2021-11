Esports Awards elege Nobru como 'Personalidade do Ano'; veja lista dos ganhadores

O astro do Free Fire no Brasil, o gamer Nobru, acaba de ganhar mais um título na carreira como jogador profissional. Ele foi eleito "Personalidade do Ano" do Esports Awards, o Oscar do mundo dos esportes eletrônicos. O evento aconteceu no Texas, nos Estados Unidos.

"O esporte Awards significa ser Oscar dos gamers, entendeu? Acho que para comunidade inteira é isso, quando se fala dessa premiação. Acho algo surreal", disse Nobru em vídeo enviado ao evento.

Veja vídeo:

O co-fundador do time Fluxo disputou a categoria com outros grandes nomes do mundo, como os também brasileiros Gustavo “Baiano” Gomes e Gabriel “FalleN” Toledo.

Além de Nobru, quem também foi premiado no Esports Awards foi o próprio Free Fire, que venceu a categoria de “Jogo Mobile do Ano”, batendo importantes títulos como PUBG Mobile, Wild Rift, Clash Royale e outros.

Nascido em 2001, Nobru se consagrou como pro player de Free Fire. Foi campeão mundial pelo Corinthians Free Fire em 2019 e agora é CEO da Fluxo, uma das maiores organizações de esportes eletrônicos e produção de conteúdo do Brasil.

Veja lista dos ganhadores:

Organização de esports do ano

G2

Envy

TSM FTX

NRG

OverActive Media

T1

Fnatic

CLoud9

100 Thieves

Team Liquid

LOUD

FaZe Clan



Streamer do ano

Grefg

Dr Disrespect

Summit1g

Ibai

Coringa

Ludwig

CouRage

Valkyrae

xQc

Nickmercs

Shroud

Mortal



Time de esports do ano

DWG KIA (LoL)

MAD Lions (LoL)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Gambit Esports (Valorant)

Shanghai Dragons (Overwatch League)

The General NRG (Rocket League)

PSG.LGD (Dota 2)

Ninjas in Pyjamas (Rainbow Six)

Atlanta FaZe (Call of Duty)



Jogador de console do ano

Dominique "SonicFox" McLean

Tyler "aBezy" Pharris

Justin "jstn" Pharris

Jack "JBM" Mascone

Eric "Snip3down" Wrona

Victor "FairyPeak" Locquet

Gavin "Tweek" Dempsey

Chris "Simp" Lehr

Evan "M0nkey M00n" Rogez

Joseph "Mang0" Marquez



Jogador de PC do ano

Showmaker

s1mple

LIP

TenZ

Doinb

Ame

Paluh

NAts

sh1ro



Color caster de esports (jogada a jogada)

BrunoClash

Uber

Shogun

Pansy

Miles Ross

Interro

Machine

ODPixel

Quickshot

CaptainFlowers



Jogador de PC revelação do ano

TenZ

Adam

NAts

Danny

sh1ro

Elyoya

Pelican

Robinsongz

b1t



Personalidade de esports do ano

Nadeshot

Perkz

FalleN

H3CZ

Ocelote

JonnyBoi_l

Goldenboy

Nobru

Baiano

sjokz

Interro



Jogador de console revelação do ano

DmentZa

HyDra

Insight

M0nkey M00n

Standy

dreaz

MaRc_By_8



Técnico de esports do ano

Sizz

Reapered

kKoma

Engh

Crowder

MarkyB

Moon

Mac

Mity

B1ad3

Tchubz



Jogador mobile do ano

KarlTzy

Learn

Paraboy

Tectonic

TheCruz

Mohamed Light

SkYRiiKZz

Syaz

LucasXGamer

Cauan7



Time criativo de esports do ano

Alex Productions (com Dr Disrespect)

WePlay

G2 Esports

StreamSpell

Paper Crowns

GETREKT Labs

AOE Creative

100 Thieves

Team Liquid



Patrocinador comercial de esports do ano

Intel

Red Bull

BMW

State Farm

Logitech G

Mountain Dew

HyperX

Alienware

Verizon

FTX

Cash App



Cobertura de esports do ano

Dexerto

The Esports Observer

Esports Insider

Dot Esports

HLTV

Liquipedia

Esportsmaníacos

Inven Global

SiegeGG



Apresentador de esports do ano

stunna

Dash

Velly

Goldenboy

sjokz

Ana Xisdê

Liefx

Soe Gschwind

Sheever

Chris Puckett

MiloshTheMedic

WavePunk



Jornalista de esports do ano

Jacob Wolf

Richard Lewis

Adam Fitch

Ashley Kang

FionnOnFire

Kevin Hitt

Liz Richardson

Wasif Ahmed

Bloop

H.B. Duran



Time de broadcast e produção de esports do ano

Riot Games

ESL Gaming

Nerd Street Gamers

Pyonix

Esports Engine

Activision Blizzard

Beyond the Summit

BLAST Premier

Garena

FACEIT



Jogada do ano

Vencedor: Virtue

Segundo lugar: s1mple

Terceiro lugar: Kroonos

FalleN

cNed

try

cadiaN

Beaulo

Snip3down

ZywOo



Publisher do ano

Riot Games

Tencent

Garena

Ubisoft

Psyonix

EA

Activision Blizzard

Epic Games

Valve



Serviço de suporte do ano

ESG LAW

Paper Crowns

Aftershock Media Group

Discord

The Story Mob

ESEA

Creative Artists Agency

Character Select Agency

Prodigy Agency

Mobalytics



Jogo mobile do ano

Arena of Valor

PUBG Mobile

Call of Duty Mobile

Free Fire

Clash Royale

League of Legends Wild Rift

Brawl Stars

Mobile Legends Bang Bang



Criador de conteúdo de esports do ano

Musty

MacieJay

LS

Bananaslamjamma

SunlessKhan

OpTic H3CZ

UpUpDownDown

NadeKing

iFerg

Coconut Brah

Ashley Kang

Thorin



Caster do ano

SPUNJ

launders

KiXSTAr

Sideshow

Chance

Vedius

Kobe

Johnnyboi_i

Sajam



Vestuário de esports do ano

Spacestation

FaZe

G2

Vitality

Fallen Wear

Cloud9

Ateyo

Fnatic

100 Thieves

Liquid

Analista do ano

NAMELESS

Emily Ranf

Pimp

Kyle Freedman

JessGOAT

sgares

Reinforce

Moses

Caedral



Marca de periféricos do ano

Logitech G

Razer

Elgato

HyperX

NVIDIA

Intel

AMD

Alienware

Secretlab

Corsair

SteelSeries

ASUS ROG