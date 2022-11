Criador do Sonic, Yuji Naka é preso no Japão após se envolver em escândalo financeiro

Yuji Naka, um dos criadores do Sonic, foi preso nesta sexta-feira (19) no Japão, segundo o jornal Fuji News Network. Investigações apontaram o envolvimento dele em um caso de insider trading, crime em que pessoas usam informações privilegiadas para obter lucro no mercado financeiro.

O designer teria sido preso após outros dois ex-funcionários da Square Enix (Taisuke Sazaki e Fumiaki Suzuki) também serem detidos durante a mesma investigação.

Os três são acusados de acessarem informações privilegiadas no período em que trabalharam na Square Enix. A empresa atuava em colaboração com o estúdio Aiming para o desenvolvimento do jogo mobile Dragon Quest Tact, lançado no início de 2020, informação que ainda não havia sido anunciada publicamente.

Segundo a imprensa japonesa, Naka, Taisuke e Fumiaki teriam adquirido ações da Aiming antes de o jogo ser lançado. Yuji Naka teria comprado 10 mil ações da Aiming por 2.8 million de yens (cerca de US$ 20 mil). O designer trabalhou na Square Enix entre 2018 e 2021 no desenvolvimento do game Balan Wonderworld.

Legenda: Jogo foi lançado no início de 2020. Foto: Divulgação

Já Taisuke e Fumiaki são acusados de adquirirem ações da empresa no valor de 47 milhões de yens (cerca de US$ 336 mil). A compra das ações teria acontecido entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, pouco antes do lançamento do game.

Yuji Naka deixou a Square Enix em abril de 2021. No início deste ano, o desenvolvedor afirmou que havia entrado com uma ação contra a empresa, alegando que foi removido da direção de Balan Wonderworld antes de sua finalização.

Participações da Square Enix

Sem citar nomes, a Square Enix confirmou, em nota, a informação sobre a investigação de ex-funcionários acusados de terem informações privilegiadas.

"Alguns meios de comunicação informaram que os ex-funcionários da Square Enix estavam sob investigação por suspeita de uso de informações privilegiadas. Como a investigação do Ministério Público do Distrito de Tóquio está em andamento, continuaremos a cooperar totalmente com a investigação", informou a empresa.

"Lamentamos profundamente a grande preocupação que isso causou a todos os envolvidos. Lidamos com este incidente estritamente, incluindo ações disciplinares internas tomadas contra os funcionários suspeitos."