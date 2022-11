Após 25 anos, Ash Ketchum se torna campeão mundial em novo episódio de Pokémon

Ash Ketchum, o protagonista da série animada de Pokémon há 25 anos, finalmente conseguiu se tornar o melhor treinador do mundo ao vencer o torneio de mestres do Campeonato da Coroação Mundial no desenho. A revelação foi feita em um novo episódio do anime.

Conquista de Ash

Em busca do título desde o início da série — acompanhado do fiel Pikachu — Ash conquistou o feito no episódio mais recente da Série Jornadas Pokémon. O garoto já tinha algumas vitórias na trajetória da franquia, como o das Ilhas Laranja no passado e o da primeira Liga Pokémon em Alola, no desenho Pokémon Sol e Lua.

"A determinação de Ash Ketchum e sua perseverança para conquistar o objetivo de se tornar o melhor treinador de Pokémon do mundo ao longo de 25 temporadas representa o melhor do que significa ser um treinador," declarou Taito Okiura, vice-presidente de marketing da Pokémon Company International.

Taito Okiura Vice-presidente de marketing da Pokémon Company International. Nós mal podemos esperar para celebrar esse momento com fãs de Pokémon quando a novíssima temporada da Série Jornadas Pokémon e esse episódio definidor da aventura for ao ar ao redor do mundo no ano que vem. Essa é uma temporada que os fãs não podem perder!

Estreia no Brasil só no próximo ano

A Série Jornadas Pokémon é exibida primeira no Japão, e o episódio da conquista de Ash acabou de ir ao ar na televisão japonesa.



No Brasil, assim como diversos outros mercados, a animação é exibida na Netflix, onde o começo da aventura mais recente de Ash já está disponível. A continuação da história, junto com o episódio do título do Campeonato da Coração Mundial, chega ao serviço de streaming em 2023.