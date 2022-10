Mortal Kombat completa 30 anos e co-criador fala sobre futuro de franquia

Mortal Kombat, um dos games mais famosos dos anos 1990, completou 30 anos no dia 8 de outubro. Ed Boon, co-criado do jogo, deu detalhes sobre a continuidade da marca em 2022, durante entrevista ao PlayStation.Blog. Em conversa com o site, ele falou sobre a realização de mais uma produção audiovisual da franquia no cinema.

"Bem, está indo bem. Eu diria. [risos] Acho que é melhor eu não falar muito. Mas estou feliz de estar envolvido com ele. E 'Mortal Kombat Legends: Snow Blind' também é ótimo, então temos bastante coisa no forno", ressaltou Ed Boon.

Veja vídeo comemorativo dos 30 anos de Mortal Kombat:

A lendária série de games de luta foi lançada em cabines de fliperama originais. Ed Boon vem trabalhando em Mortal Kombat por cada um desses 30 anos, algo incomum no mundo do design de games.

Ed Boon Programador de games O segredo, acho, é apenas o trabalho duro e os lançamentos consistentes que temos. Não paramos por 10 anos para depois voltar. E conseguimos fazer algo novo em todo game da série. Se olhar para Mortal Kombat 1 ou Deadly Alliance, ou Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X… eles não são iguais, eles não parecem iguais. Todos eles trazem algo novo para o jogo, como mecânicas de luta que nenhum dos anteriores possui. Então sempre há um frescor em termos de gameplay.

Programador responde sobre futuro do game

Legenda: Game é conhecido por lutas pesadas entre personagens Foto: Divulgação

Ainda em bate-papo, o programador de games foi questionado sobre o futuro dos games. "Sabe, poderia ter me feito esta pergunta a 10 anos atrás, 20 anos atrás. Uma das coisas ótimas de se trabalhar nos games da série Mortal Kombat por tanto tempo é que temos membros da equipe agora que nem eram nascidos quando Mortal Kombat foi lançado", comentou Ed Boon.

Ed Boon. Programador de games Então temos uma gama tão enorme de jogadores, experiências, idades, passados e histórias. Então nunca há falta de ideias. E embora acho que não possa prevê-las… confio 100% que sempre virão com alguma novidade para cada interação de Mortal Kombat

Por fim, Ed Boon ressaltou que o jogo segue sendo atual. "Isso é uma coisa que posso dizer com muita confiança. Mortal Kombat continuará a ser novo, e a quebrar barreiras em alguns aspectos do design de games".