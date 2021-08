Dia do gamer: veja quanto custa montar uma máquina

A cultura das locadoras de videogame e das lan houses foi algo presente na vida do cearense na década de 1990 até o início dos anos 2000. Em comemoração ao Dia do Gamer, em 29 de agosto, o Diário do Nordeste lembra a época em que adolescentes pagavam de R$1 a R$2 por hora para usar consoles da Nintendo ou PlayStation em pequenos comércios e também mostra como e quanto custa montar um PC gamer atual.

O cenário das locadoras ainda é vivo na memória afetiva de muita gente. Em cadeiras de plásticos, os jogadores gritavam com os amigos que dividiam o pagamento da hora de jogo. Em partidas decisivas de futebol, na maioria das discussões em lances no "Super Soccer" ou "Bomba Patch", uma roda era formada envolta das TVs.

Legenda: Ilustração de uma locadora de videogames cearense feita por Mário Maia Costa Neto Foto: Arquivo Pessoal/@mroilustra

Mário Maia Costa Neto, 24, arquiteto e ilustrador, era frequentador de locadora na infância e adolescência. Em uma sessão de ilustrações sobre nostalgia, ele foi tocado por memórias da época em que jogava no bairro São João do Tauape.

Mário Maia Costa Neto Ilustrador e arquiteto "Jogava Mário Bros, Street Fighter, entre outros. Lembro que quando a gente derrubava o controle perdia meia hora do tempo de jogo"

Algumas locadoras de videogames ainda resistem em alguns bairros da periferia de Fortaleza, mas grande parte não existe mais. A maioria dos grandes comércios de games vivem da venda de consoles, celulares e assistência técnica dos equipamentos.

Com a possibilidade de jogar com amigos de forma virtual e via voz, ter um PlayStation ou Xbox deixou as pessoas em uma maior zona de conforto em casa, o que no período da pandemia do coronavírus é significativo para evitar a proliferação da Covid-19.

Veja locadoras e lan houses dos anos 1990 e 2000:

Legenda: Locadoras cobravam multa de meia hora em tempo de jogador, caso derrubassem o controle durante uso Foto: Arquivo Diário do Nordeste/ 24 de julho de 1996

Legenda: Locadora Games US no bairro Aldeota Foto: Arquivo Diário do Nordeste/ 1º de agosto de 1991

Legenda: Counter Strike, Gunbound, Warcraft, Age of Mythology eram jogos preferidos nas lan houses cearenses nos anos 2000 Foto: Arquivo Diário do Nordes/Kid Jr./29 de agosto 2005

Em 2021, os consoles seguem movimentando a economia. Do conforto de um quarto, crianças, adolescentes e adultos habitam o mundo virtual não só por aparelhos ligados em TVs, mas também por PC gamers turbinados.

Transmissões diárias de streamers, jogadores profissionais, atiçam o desejo em ter um máquina capaz de rodar jogos com bons gráficos.

PC Gamer é febre entre jovens e adultos

Muitas são as dúvidas de quem pretende comprar um computador para jogos com gráficos pesados. "Qual a melhor placa de vídeo?", "Será que essa memória aguenta?" e "O emulador vai funcionar?" são questões recorrentes. O Diário do Nordeste conversou com um especialista em vendas de equipamentos para ajudar no momento da compra.

Paulo César Batista, diretor comercial da Smart Eletron, explica que o gamer deve ficar atento em especificações como processador, modelo da placa mãe, memória, capacidade SSD para ter um bom desempenho durante a execução de games.

PC gamer custa caro?

"Para gamers iniciantes, indicamos desktop Gamer i5, com 8 GB de memória RAM, SSD 240 GB e um placa de vídeo 2 GB Geforce GT 1030. Sendo uma configuração que agrada sempre quem está entrando nesse universo dos games", explica Paulo César.

Legenda: CPUs com luzes em leds são bastante vendidas em sites e lojas especializadas em PC gamer Foto: Divulgação

Segundo o diretor comercial, os preços podem variar muito, baseado em cada componente para criar a CPU. Na semana gamer da Smart Eletro, até domingo (29), o PC para jogadores iniciantes conta com preço promocional de R$ 2.749,00 em até 10x sem juros.

Paulo César Batista Diretor Comercial da Smart Eletro O mundo gamer é infinito, nos acessórios e na diversão. É uma indústria que já criou jogadores profissionais e a cada ano cresce mais.

As marcas mais requisitadas entre os gamers de PC são Asus, Intel, Thermaltake, Redragon, Ryzen, Galaxy, Gigabyte, entre outras.

"O gamer geralmente investe primeiramente na CPU, indo depois para os acessórios como teclado, fone, mouse, monitor específico para game, cadeira, etc. Existe inclusive Watercooler que são sistemas de resfriamento com líquido", detalha Paulo César.

Tem notebook gamer?

Legenda: O Notebook Acer Aspire 5 A515 também tem boa saída de vendas Foto: Divulgação

Segundo o diretor comercial, em média um notebook com a configuração apropriada para o gamer e com o design gamer saí em média por R$ 4,9 mil.

"Os grandes fabricantes todos tem linhas de notebook para o público gamer. A Acer tem a linha Nitro. Já a Dell, por exemplo, conta com a linha Alienware".

Mais jogados no PC

Uma realidade do PC gamer é a capacidade de jogar por emuladores — plataformas que rodam produções voltadas para consoles como PS4 ou celular.

Free Fire

Legenda: No Free Fire é possível jogar sozinho ou com amigos Foto: Reprodução/YouTube

No Brasil, o Free Fire é uma febre entre adolescentes e adultos. Foi feito para jogar no celular, mas muitos gamers usam emuladores para simular aparelhos no computador.



O jogo de tiro acontece em partidas de sobrevivências. Cada jogo dura cerca de 10 minutos e coloca o usuário em uma ilha remota onde você enfrenta 50 outros jogadores. O jogo é gratuito.

Dead by Daylight

Legenda: Gameplay de uma partida de DBD Foto: Reprodução/DBD

Inspirado em filmes clássicos de terror, Dead by Daylight é um jogo multijogador — quatro contra 1 — de terror e ação em que um assassino impiedoso caça quatro sobreviventes que tentam escapar da morte.

O jogo está disponível para PC, console e de graça para dispositivos móveis.

League of Legends

Legenda: Além de jogar no PC, os jogadores de League of Legends podem usar aplicativo em smartphones Foto: Reprodução/League of Legends

League of Legends, conhecido por lol, é um jogo eletrônico online gratuito, do gênero batalha multijogador, desenvolvido e publicado pela Riot Games em 2009, para os sistemas Microsoft Windows e Mac OS X. Também é possível jogar no celular.

Em League of Legends, os jogadores assumem o papel de "invocadores", que controlam campeões com habilidades únicas, que formam um time e lutam contra o time adversário de outros invocadores ou controlados pelo PC.