Cavaleiro da Lua estreia no Disney+; veja trailer

O primeiro episódio da série "Cavaleiros da Lua" estreou na plataforma Disney+, nesta quarta-feira (30). Os fãs da Marvel Studios já podem assistir o capítulo "O problema de peixe-dourado".

A produção é protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy.

Veja trailer:

O astro da série Oscar Isaac, vive o personagem principal, Marc Spector/Steven Grant, que é o Cavaleiro da Lua e sofre de transtorno dissociativo de identidade, algo que será muito bem explorado na série.

Os novos episódios serão lançados todas as quartas-feiras.

Steven Grant descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha um corpo com Marc Spector, um ex-mercenário e a implacável personificação de Khonshu, o deus egípcio da Lua.



Com seus inimigos cada vez mais próximos, Steven deve aprender a se ajustar a essa revelação e trabalhar em conjunto com Marc. Com outros motivos divinos em jogo, os dois precisam transitar entre suas identidades complexas para enfrentar uma batalha mortal que envolve os poderosos deuses do Egito.