Fortal 2022: programação deste domingo (24) tem Jonas Esticado e Matuê

O Fortal 2022 chega ao último dia, neste domingo (24). Nomes conhecidos e novatos, estreiam no encerramento da micareta cearense. A veterana Ivete Sangalo se apresenta pelo segundo dia seguido no evento com o bloco Village.

De Juazeiro do Norte (CE), Jonas Esticado participa mais uma vez do corredor da folia no bloco Eh Loco, aliado ao cantor estreante Felipe Amorim.

Legenda: Cantor cearense foi nome aclamado no Lollapalooza 2022 Foto: Reprodução/Instagram

O evento é marcado pela estreia do cearense Matuê no Camarote Mucuripe. Também é a primeira vez que um cantor de trap participa do Fortal.

Matuê é conhecido por canções que ressaltam a capital cearense, como "È Sal". Ele também emplacou hits nas plataformas de streaming, como "Vampiro" e "Máquina do Tempo".

O funk carioca também tem um representante de peso. Dennis DJ também é atração do Camarote Mucuripe.

Veja programação do Fortal de domingo (24)

Blocos

Siriguella – Bell Marques

Village - Ivete Sangalo

Eh Loco - Jonas Esticado, Henry Freitas e convidados

Camarote Mucuripe

Matuê

Dennis DJ

Marcinho

Rafa e Pipo