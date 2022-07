Claudia Leitte comemora 20 anos de carreira no Fortal; veja fotos do corredor da folia

A cantora Claudia Leitte comemorou os 20 anos de carreira no corredor da folia do Fortal 2022 nesta sexta-feira (22). Ao lado dos fãs em cima do trio no bloco Largadinho, ela agradeceu os foliões por acompanhá-la em mais de duas décadas na cidade Fortal.

No repertório, Claudia Leitte cantou hits da carreira acompanhada do público.

Veja fotos do corredor da folia

Legenda: Corredor da folia no bloco Largadinho Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Claudinha anima os fãs no bloco Largadinho Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Foliões seguem o trio de Claudia Leitte na segunda noite do Fortal 2022 Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Emocionada, Claudinha agradece os fãs em comemoração aos 20 anos de carreira Foto: Thiago Gadelha

Estreia do Nattan e retorno de Safadão

A segunda noite de folia do Fortal 2022 é marcada pela estreia do cearense Nattan e também pelo retorno de Wesley Safadão aos palcos no Ceará, após realização de cirurgia de hérnia de disco. Nesta sexta-feira (22), oito atrações se apresentaram no corredor da folia e no Camarote Mucuripe.

O sobralense Nattan animou o corredor da folia com o hit "Tem Cabaré Essa Noite", versão da canção em espanhol "Te Robaré" de Prince Royce. Além de Nattan, o cantor Felipe Amorim subiu no trio do bloco estreante Hype.

Wesley Safadão grava clipe de de "Macetando"

Wesley Safadão retorna ao Fortal no Camarote Mucuripe Veterano no corredor da folia, Wesley Safadão retorna ao Ceará após realizar cirurgia de hérnia de disco — antes de Fortaleza, ele realizou apresentações em Bastos (SP) e Serrita (PE).

Durante apresentação no Camarote Mucuripe, o forrozeiro gravou clipe da música "Macetando" com direito a coreografia para o TikTok. Wesley Safadão vem apostando da produção de clipes em shows desde o início do ano. No Garota Vip Fortaleza, ele gravou "Tu Tava na Revoada".