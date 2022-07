Wesley Safadão recebe alta após dias internado por conta de hérnia de disco

O cantor Wesley Safadão usou as redes sociais nesta sexta-feira (1º) para revelar que recebeu alta do hospital, dias após ser internado com dores e ser diagnosticado com uma hérnia de disco.

"Recebendo agora a alta do hospital! Dores controladas e agora é continuar o repouso em casa", comentou o artista. Além disso, ele agradeceu os fãs pelas mensagens de carinho e pelas orações.

Na última quarta-feira (29), o cantor compartilhou um comunicado para dar mais detalhes da dor que sentiu na coluna. Por conta do diagnóstico, Wesley viajou até São Paulo para concluir o tratamento.

Legenda: Wesley Safadão publicou liberação nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

"Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira, Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica", disse a nota, especificando que todos os shows dele até o dia 6 de julho foram cancelados.

Hérnia de disco

Segundo relato da assessoria, Wesley "apresentou um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada a hérnia discal lombar, com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral".

Na quinta-feira (30), a equipe do cantor voltou a afirmar que ele deve permanecer em repouso para nova avaliação médica, enquanto ainda está sentindo dores na coluna e dormência.

Todos os shows programados pelo cantor até o dia 6 de julho foram cancelados e, por enquanto, não há previsão de quando serão retomados.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit