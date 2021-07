Ao vivo: Polícia divulga detalhes sobre a prisão de DJ Ivis

A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde de quarta-feira (14), em um condomínio de luxo em Aquiraz (CE), Iverson de Souza Araújo, de 30 anos, o DJ Ivis. Ele é investigado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar. Nesta quinta-feira (15), os responsáveis pelo caso dão detalhes da captura em coletiva de imprensa.

Acompanhe ao vivo:

A captura ocorreu por força de um mandado de prisão preventiva representado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Metropolitana do Eusébio, unidade responsável por investigar o fato.

Entenda o caso

No dia 3 de julho de 2021, a ex-companheira de DJ Ivis, a cearense Pamella Holanda, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o cantor. No depoimento, ela revelou agressões como puxões de cabelo e socos após ela questionar postagens com marcações a ele no Instagram.



No domingo (11), Pamella Holanda divulgou em rede social, imagens do circuito interno de câmeras do apartamento do casal. Nos vídeos, o produtor musical aparece dando socos e chutes na cearense.

Conforme depoimento, as agressões aconteceram no 1º de julho. Em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes", a cearense disse que demorou a denunciar, pois ficou com medo de não acreditarem nela.



Apesar do B.O só ser registrado em 2021, Pamella Holanda revelou que as agressões aconteceram ainda quando ela estava grávida, nos meses de dezembro de 2020 e fevereiro deste ano.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit