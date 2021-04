Veja as notas de corte da UFC no Sisu 2021 nesta quinta-feira (8)

O Ministério da Educação (Mec) divulgou as notas de corte parciais (veja lista abaixo) do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), na madrugada desta quinta-feira (8).

No Ceará, as quatro instituições de ensino públicas têm 9.597 vagas de graduação disponíveis em 24 municípios do Estado.

Incrições

As inscrições no Sisu começaram nesta terça-feira (6/4) e terminam sexta-feira (9).

Nota de corte

A nota de corte apontada pelo Mec não é decisiva. Durante o período de inscrição, o Sisu publica a estimativa uma vez por dia.

O que o cálculo leva em conta?

Número de vagas disponíveis + total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

Assim, ela é alterada diariamente e deve ser utilizada somente para balizar o candidato, mas não garante a seleção. Na madrugada de sexta-feira (9), novos parâmetros serão consolidados.

Contudo, as notas de corte definitivas são divulgadas somente depois do resultado do Sisu, previsto para a próxima terça-feira (13).

UFC

O coordenador do Sisu na UFC, Rafael Braz, explica que a pontuação da instituição de ensino é definida somente depois do fim do processo de inscrição.

"Depois do término de todo o processo do Sisu na UFC, que só finaliza no segundo semestre, publicamos por cada cota, dentro do curso, a menor nota média dentre os alunos que ingressaram na UFC por curso e cota", informa.

Maiores notas de corte

Medicina - Campus Fortaleza: 807,40 Medicina - Campus Sobral: 803,74 Direito - Campus Fortaleza: 760,70 Odontologia - Campus Fortaleza: 753, 52 Engenharia da Computação - Campus Fortaleza: 748,70 Ciência da Computação - Campus Fortaleza: 746,48 Odontologia - Campus Sobral: 744,20 Psicologia - Campus Fortaleza: 743,84 Arquitetura e Urbanismo - Campus Fortaleza: 729,48 Enfermagem - Campus Fortaleza: 725,70

Menores nota de corte

Rede de Computadores - Campus Quixadá: 583,78 Engenharia de Minas - Campus Crateús: 585,30 Engenharia de Pesca: 602,42 Engenharia Ambiental e Sanitária - Campus Fortaleza: 606,56 Ciência da Computação - Campus Russas: 608,42 Sistema de Informações - Campus Crateús: 608,92 Sistema de Informações - Campus Quixadá: 610,40 Letras - Espanhol - Campus Fortaleza: 614,92 Economia Ecologica - Campus Fortaleza: 617,92 Biblioteconomia - Campus Fortaleza: 615,44

Notas de corte UFC - Campus Fortaleza

Administração (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 694,12

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Administração (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 682,20

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Agronomia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 629,48

Ampla concorrência: 70 vagas

Curso com 140 vagas, sendo 70 para ingresso no 1º semestre e 70 para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Arquitetura e Urbanismo (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 729,48

Ampla concorrência: 32 vagas

Curso com 64 vagas, sendo 32 para ingresso no 1º semestre e 32 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Biblioteconomia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 615,44

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 70 vagas, sendo 35 para ingresso no 1º semestre e 35 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Biotecnologia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 721,10

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 746,48

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Ambientais (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 645,90

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Atuariais (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 656,62

Ampla concorrência: 17 vagas

Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Biológicas (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 668,10

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 20 para ingresso no 1º semestre e 20 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Biológicas (Integral-Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 685,02

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 20 para ingresso no 1º semestre e 20 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Contábeis (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 678,80

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Contábeis (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 673,50

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Econômicas (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 685,96

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Econômicas (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 677,70

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Sociais (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 657,34

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 666,04

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 707,06

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (noturno-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 666,04

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Cinema e Audiovisual (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 699,58

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 700,36

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Dança (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 632,80

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.

Dança (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 647,46

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 714,50

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design - Moda (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,74

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Direito (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 760,70

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Economia Ecológica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 617,92

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Educação Física (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 669,68

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Educação Física (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,84

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Educação Física (noturno-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 665,74

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Enfermagem (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 725,70

Ampla concorrência: 40

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Ambiental (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 702,22

Ampla concorrência: 29 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Ambiental e Sanitária (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 606,56

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Civil (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 712,52

Ampla concorrência: 60 vagas

Curso com 120 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Alimentos (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,92

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia de Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 748,70

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Energias Renováveis (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 711,58

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Pesca (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 602,42

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia de Petróleo (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,44

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Produção e Mecânica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 713,12

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Telecomunicações (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 661,86

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Elétrica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 712,04

Curso com 100 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Mecânica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 722,26

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Metalúrgica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 644,02

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Química (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 719,14

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 70 vagas para ingresso no 1º semestre.

Estatística

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 629,82

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Farmácia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 718,36

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Filosofia (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,98

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Filosofia (noturno-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 708,50

Ampla concorrência: 5 vagas

Curso com 10 vagas para ingresso no 1º semestre.

Finanças (vespertino)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 657,04

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 694,02

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 649,46

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Fisioterapia (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 715,76

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Gastronomia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 699,36

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.

Geografia (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 630,04

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Geografia (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 638,26

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 15 para ingresso no 1º semestre e 15 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Geologia (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 639,68

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Gestão de Políticas Públicas (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 647,90

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

História (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 677,44

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Jornalismo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 708,82

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Letras - Espanhol (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 614,92

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Inglês (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 663,54

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Língua Portuguesa (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 668,30

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 70 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 30 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Letras - Português e Alemão (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 630,48

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Espanhol (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 632,08

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Francês (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 641,18

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Português e Inglês (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 674,20

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Português e Italiano (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 630,66

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 2º semestre.

Matemática (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 687,00

Ampla concorrência: 17 vagas

Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 675,84

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática Industrial (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 639,52

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Medicina

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 807,40

Ampla concorrência: 80 vagas

Curso com 160 vagas, sendo 80 para ingresso no 1º semestre e 80 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Música

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 665,28

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Oceanografia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 651,76

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Odontologia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 753,52

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Pedagogia (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 633,42

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Pedagogia (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 629,12

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Psicologia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 743,84

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Química (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 647,66

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Química (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 679,60

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Secretariado Executivo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 627,26

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre

Sistema e Mídias Digitais (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 684,32

Ampla concorrência: 27 vagas

Curso com 55 vagas para ingresso no 2º semestre.

Sistema e Mídias Digitais (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 698,18

Ampla concorrência: 27 vagas

Curso com 55 vagas para ingresso no 2º semestre.

Teatro (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 624,42

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Zootecnia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 646,80

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas, sendo 30 para ingresso no 1º semestre e 30 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Campus Sobral

Ciências Econômicas (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 677,70

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia de Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 682,38

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Elétrica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 656,76

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Finanças (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 657,04

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Medicina

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 803,74

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Música (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 617,72

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Odontologia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 744,20

Ampla concorrência: 22 vagas

Curso com 44 vagas para ingresso no 1º semestre.

Psicologia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 719,72

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Campus Quixadá

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 670,20

Ampla concorrência: 24 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design Digital (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 641,72

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 658,44

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Software (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 675,12

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Rede de Computadores

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 583,78

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Sistema de informações

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 610,40

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Campus Crateús

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 632,08

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Ambiental e Sanitária (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 606,56

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Civil (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 667,28

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Minas (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 585,30

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 647,19

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Geografia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 706,49

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 693,35

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Música

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 668,67

Curso com 32 vagas para ingresso no 1º semestre.

Sistema de informações

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 608,92

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Campus Russas

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 608,42

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia Civil (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 663,08

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Produção (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 646,82

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Mecânica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 644,32

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Software (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 642,06

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre.