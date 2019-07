Três homens são assassinados em São Benedito na noite de sábado

Os corpos de três homens foram encontrados na localidade de Sítio Caranguejo, na zona rural do município de São Benedito, na manhã deste domingo (28). O trio tinha entre 18 e 28 anos de idade.

As vítimas são Pedro Henrique de Oliveira Batista, 18; Antônio Francisco de Oliveira Silva, 20; e Raimundo Nonato de Oliveira Batista, 28. Segundo a Secretaria de Segurança do Ceará, os homens, aparentemente, foram mortos com golpes de facão. A investigação está aguardando a conclusão da Perícia Forense.

O trio estava bebendo na noite deste sábado (27) junto com outros indivíduos na localidade, segundo informações colhidas pela polícia na região. Os corpos foram encontrados por volta de 7h deste domingo.

Uma das vítimas, Pedro Batista, de 18 anos, tinha antecedentes criminais por furto e contravenção penal. Pela investigação, os crimes não foram relacionados ao homicídio.

O triplo homicídio está sendo investigado na Delegacia Regional de Tianguá.