Tiroteio em bar deixa feridos e pelo menos uma pessoa morta na Aerolândia

Um tiroteio em um bar deixou feridos e, pelo menos, uma pessoa morta na rua Tenente Roma, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (27). A informação foi confirmada por agentes da 1ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, as vítimas foram surpreendidas por suspeitos armados que invadiram o local. Os criminosos fugiram em dois veículos.

As pessoas feridas foram socorridas por ambulâncias do Samu e encaminhadas para uma unidade de saúde. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanham o caso. A quantidade total de mortos e feridos ainda não foi informada.

Mais informações em instantes.