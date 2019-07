Suspeito de matar professora cearense em Goiás faz ameaças pelas redes sociais

O cozinheiro Rafael Andrade, suspeito de matar a professora cearense Aila Pinto Cardoso, 34, em Anápolis, Goiás, está tentando manter contato e fazendo ameaças aos por meio das redes sociais, segundo denúncia da família da vítima. O velório da jovem está previsto para esta sexta-feira (19), quando o corpo chegar ao Ceará. Ele e Aila se conheceram através da redes sociais e moravam junto há 15 dias.

De acordo com um familiar da professora, na noite desta quinta-feira (18), Rafael chegou a trocar mensagens com um parente de Aila. “Bora marcar para a gente se encontrar. Tô chegando aí no Ceará amanhã de manhã cedo. Tu pensa que eu tenho medo. Tô aí pró q der e vier”.

Durante a conversa, o suspeito chega a zombar quando a pessoa responde que irá vingar as famílias que Rafael fez chorar. “kkk...Tu tá de brincadeira, né? A gente vai se vê, só não sei se você vai ter coragem”. O homem já tem passagem por feminicídio, devido a morte de uma ex-companheira e chegou a ficar sete anos preso.

Durante troca de mensagens na rede social Rafael Andrade chega a zombar de familiar da vítima. Foto: Reprodução

A página do Facebook de Rafael continua sendo atualizada com fotos e mensagens sobre o crime. Em uma imagem que aparece segurando um copo com bebida alcoólica, o suspeito tenta justificar a atitude.

“É, eu tento me confortar de alguma forma, sei que estou errado, mas essa é a única maneira de fazer as coisas dentro de mim se calmarem”.

Rede social do suspeito continua sendo atualizada e homem chega a justificar o crime. Foto: Reprodução

A família de Aila está assustada e pede justiça para o caso. “Ele continua foragido e está usando as redes sociais até hoje, postando todos os dias atrocidades para a nossa família. Estamos aqui inseguros e a única coisa que queremos é justiça”.