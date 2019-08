Suspeito armado invade hospital e mata homem que aguardava atendimento em Cascavel

Um suspeito armado invadiu a emergência do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças e matou um homem que aguardava atendimento em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza, durante a madrugada desta segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, a vítima estava com a companheira à espera de atendimento na unidade após terem sido baleados em outra ocorrência. O autor do crime fugiu.

O homem atingido, que não teve a identidade revelada, foi para a sala de reanimação, mas não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para fazer a transferência da vítima para Fortaleza. A mulher que o acompanhava havia sido atingida com uma bala na região das costas e tem estado de saúde estável.

Uma funcionária do hospital relatou que houve gritaria após a ação criminosa. A mulher, que não quis se identificar, disse ter ouvido apenas um tiro. "Eu ouvi um tiro. Todo mungo gritou, se apavorou. Fiquei muito nervosa, nunca tinha ouvido, presenciado isso, uma cidade tão calma. Nunca tinha vivenciado", acrescentou.

A secretaria informou também que um vigilante armado estava na unidade e a equipe médica prestou atendimento ao casal. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada ao local.

Apesar do ocorrido, o atendimento no hospital está sendo realizado normalmente nesta segunda-feira (5).