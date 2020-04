Surfista de 18 anos é morto na Praia do Futuro

Um sufista de 18 anos foi morto com vários disparos de arma de fogo no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (23).

Luiz Felipe Brito da Costa estava perto de casa na comunidade Luxou quando foi alvejado pelos tiros.

Segundo a polícia, o sufista foi morto com vários disparos efetuados por quatro homens armados que chegaram ao local em um carro. Os suspeitos fugiram em seguida.

A vítima não tinha antecedentes criminais, segundo os policiais que atenderam a ocorrência, e era bastante conhecida na comunidade.

Familiares da vítima informaram que ele não tinha envolvimento com crimes. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso