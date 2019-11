Sargento da PMCE é preso sob suspeita de homicídio

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), lotado em Quixadá, foi preso na manhã desta terça-feira (12). Everaldo Moreira Florêncio é suspeito de um crime de homicídio. A prisão dele se deu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Comarca de Quixadá.

O sargento foi trazido a Fortaleza, chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, em seguida, foi encaminhado até a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para ser submetido a exame de corpo de delito. Ele deve ser transferido ainda nesta terça-feira para o 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará.

Conforme apurado pela reportagem do Sistema Verdes Mares, Everaldo Moreira já tinha antecedentes pelo crime de corrupção passiva. Em 2010, um ataque contra o PM resultou em três mortos.

O crime ocorrido há 9 anos foi em Banabuiú. Um dos mortos no ataque foi o cunhado do PM e os outros dois criminosos. A tentativa de homicídio contra Moreira teria acontecido para vingar uma morte cometida pelo servidor, quando ele reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito.

A reportagem entrou em contato a Polícia Militar do Ceará para obter mais informações sobre a prisão do sargento, mas, até a publicação desta matéria não obteve resposta.