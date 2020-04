PRF apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 4,5 milhões, em Caucaia

Uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 4,5 milhões foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um galpão no município de Caucaia, na Grande Fortaleza, na manhã do último domingo (26). Dois suspeitos que protegiam a carga foram detidos em flagrante.

Além de cerca de 77 mil pacotes de cigarro, os policiais também apreenderam um caminhão utilizado pelos suspeitos.

A ação da Polícia Rodoviária Federal localizou o galpão as margens da CE-090. Os homens, um de 36 e outro de 41 anos, foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal de Fortaleza.

De acordo com a PRF, esse caso é continuação de uma outra apreensão realizada em São Gonçalo do Amarante, no último sábado (25).