Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú é alvo de operação da Polícia Civil e Ministério Público

Uma operação da Polícia Civil do Ceará e do Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpre, na manhã desta terça-feira (10), mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Maracanaú, na Grande Fortaleza. O principal alvo das investigações é o presidente da Casa, o vereador Carlos Alberto Gomes de Matos Mota.

Policiais civis da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizam buscas, que estão centralizadas no gabinete da presidência da Casa, mas a ação pode se estender por outros gabinetes.

Os servidores dos gabinetes dos vereadores ficaram do lado de fora da Câmara. Eles não podem entrar até que a operação seja concluída.

O promotor de Justiça, Emanuel Epaminondas, disse que o processo de investigação corre em segredo de Justiça. Ele não falou nada de detalhes da operação. O promotor afirmou também que não poderia confirmar ou não a prisão temporária do presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com o vereador Carlos Alberto Gomes de Matos Mota.